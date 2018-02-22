В ООН выпустили пособие для аграриев по борьбе с ржавчиной пшеницы

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) выпустила пособие для агропроизводителей по борьбе с ржавчиной пшеницы, которая стремительно распространяется в Европе, Африке и Азии, сообщает пресс-служба FAO.

Стеблевая ржавчина пшеницы стремительно распространяется в Европе, Африке и Азии, представляя собой угрозу для источников продовольствия и средств к существованию более одного миллиарда людей. Споры ржавчины пшеницы, которые переносятся ветром, могут быстро распространяться на большие расстояния, вызывая вплоть до 100% потерь урожая, что не обрабатывается, или уязвимых сортов пшеницы. FAO опубликовала новую книгу на русском языке, в которой обобщены 25-летние научные исследования болезней пшеницы. Книга дает ученым важные сведения о защите растений и их селекции и имеет практическую ценность для фермеров, крупных товаропроизводителей и работников служб защиты растений.

Отмечается, что распространение агрессивных видов ржавчины пшеницы представляет собой серьезную угрозу для продовольственной безопасности в регионе. Осуществление постоянного надзора и разработка программ по управлению болезнью имеют исключительное значение.

«Осуществление мониторинга и надзора за болезнями, скрининг коммерческих и фермерских сортов пшеницы в горячих точках и использование искусственной инокуляции - важные шаги для предотвращения потерь», - подчеркнули в FAO.

В случае необходимости FAO готово также оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях.

"FAO поддерживает усилия по осуществлению мониторинга и управления болезнями ржавчины пшеницы. Организация играет важную роль в подготовке специалистов и фермеров, в укреплении связей между учреждениями и заинтересованными сторонами, в расширении сотрудничества между учеными и агропроизводителями. В случае необходимости ФАО также оказывает помощь в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.