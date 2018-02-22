Россия с 26 февраля запретит поставки белорусской молочки

Россельхознадзор с 26 февраля запрещает поставки в РФ молока и молочной продукции из Беларуси.

Как сообщает ведомство, под ограничения, помимо молока, попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрата сывороточного и молочного белка.

"По результатам проведенного заместителем руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым совещания и обсуждения необходимости принятия мер в связи с продолжающимся поступлением небезопасной молочной продукции из республики Беларусь в Российскую Федерацию, Россельхознадзор до проведения соответствующих переговоров с ветеринарной службой республики Беларусь и урегулирования ситуации с обеспечением безопасности белорусской продукции с 26 февраля 2018 года вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию продукции, в которой выявлялось наибольшее количество нарушений", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор с 20 февраля ввел режим усиленного контроля за продукцией семи белорусских предприятий из-за нарушения стандартов. Позднее, 22 февраля, ведомство ввело режим усиленного контроля за продукцией еще шести белорусских предприятий из-за ветеринарно-санитарных нарушений.

Россельхознадзор ранее неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.