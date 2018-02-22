Последнее обновление: 22.02.2018 17:49

В мюнхенских офисах Audi прошли обыски в связи с "дизельным скандалом"

Прокуратура Мюнхена провела обыски в офисах Audi и квартирах экс-сотрудников компании в рамках расследования так называемого "дизельного скандала", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на заявление прокуратуры.

Операция правоохранителей, в частности, затронула двух бывших членов правления Audi. Их подозревают в том, что они несут часть ответственности за вывод на рынок значительной части дизельных автомобилей с оборудованием, занижающим реальные показатели выбросов, сообщает прокуратура.

При этом отмечается, что действующие члены правления Audi по-прежнему не числятся среди подозреваемых.

В начале февраля прокуратура Мюнхена провела обыски в штаб-квартире Audi в городе Ингольштадт.

Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Летом минувшего года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

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