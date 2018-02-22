ЕК к лету решит вопрос о переговорах по вступлению Албании и Македонии в ЕС

Еврокомиссия до начала лета примет решение о запуске с Албанией и Македонией переговоров о их вступлении в Евросоюз, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

"Еврокомиссия в скором времени рекомендует, вероятно, к лету, чтобы страны-члены ЕС начали вступительные переговоры с Албанией и бывшей югославской республикой Македония", - приводит в четверг заявление Хана интернет-газета EUobserver.

По словам еврокомиссара, исполнительная коллегия ЕС считает, что "обе страны осуществили важные реформы и, таким образом, готовы к данному шагу".

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на настоящий момент являются Албания (с 2014 года), Македония (с 2005 года), Черногория (с 2010 года), Сербия (с 2012 года) и Турция (с 1999 года). При этом переговоры о присоединении к ЕС были начаты с тремя из них: с Турцией (в 2005 году), с Черногорией (в 2012 году) и с Сербией (в 2014 году).