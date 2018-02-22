Twitter вводит новые правила в рамках борьбы с политической пропагандой

Twitter Inc в среду сообщила, что запретит пользователям публиковать идентичные сообщения с нескольких аккаунтов в рамках борьбы с тактикой, которую предположительно применяли российские и другие агенты для распространения по сети определенных твитов или тем.

Базирующаяся в Сан-Франциско компания также сообщила, что запретит пользователям использовать ПО для одновременного выполнения других действий, например проставления лайков и ретвитов с нескольких аккаунтов.

Исследователи и власти США говорят, что бот-аккаунты в твиттере распространяли пропаганду перед президентскими выборами-2016 и продолжили вмешиваться в политический процесс в стране после голосования.

В минувшую пятницу американский Минюст обнародовал список из 13 граждан РФ и трех организаций, которым предъявил обвинение во вмешательстве в выборы и политический процесс в США. В докладе говорится, что подозреваемые “ставили стратегическую цель - посеять раздор в политической системе США, включая президентские выборы 2016 года”..

Новые ограничения призваны улучшить “качество информации”, сообщил представитель Twitter Йоэль Рот.

“Эти изменения - важный шаг в борьбе с вредоносной деятельностью в отношении ключевых дискуссий, которые ведутся в твиттере - в том числе о выборах в США и по всему миру”, - говорится в заявлении Рота.

Публикация идентичных сообщений с нескольких аккаунтов или одновременные ретвиты и проставление лайков с различных аккаунтов могут помочь вывести какую-либо тему в разряд популярных в твиттере, ложно преувеличив ее масштаб в глазах реальных пользователей.

Twitter сообщила, что после 23 марта начнет блокировать аккаунты, нарушающие новые правила, сделав исключение для ботов, публикующих важную информацию, например предупреждения о землетрясениях.