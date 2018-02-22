Минфин РФ просит Путина о легализации частной криптовалюты

Минфин направил президенту Владимиру Путину письмо, в котором сообщил, что не возражает против возможной реализации и запуска в стране частной российской криптовалюты.

Письмо было направлено российскому президенту еще 29 января в рамках исполнения ведомством поручения о создании национальной криптовалюты.

​«Минфин России не возражает против возможной реализации частного проекта по созданию российской криптовалюты при условии обеспечения соответствующего контроля со стороны финансовых властей, а также отсутствия необходимости осуществления инвестиций за счет государственных средств», - говорится в письме.

Ведомство обращает также внимание на то, что в применении технологии распределенных реестров существует несколько правовых и технологических ограничений. Глава ведомства Антон Силуанов указывает, что в системе криптовалюты биткоин можно совершать семь транзакций в секунду, в Ethereum — 20 транзакций в секунду, а у платежной системы Visa — 2 тыс. транзакций за такой же промежуток времени.

Финансовое министерство подчеркнуло, что если использовать национальную криптовалюту как средство привлечения иностранных инвестиций, то можно столкнуться с проблемой ее обмена на иностранную валюту. Также Силуанов добавил, что в последнее время ведомство регистрирует сообщения о том, что российские пользователи сталкиваются с ограничениями доступа к иностранным криптовалютным биржам. По его мнению, в будущем можно ожидать и ограничений выхода национальной российской криптовалюты на международные рынки.

«С учетом вышеизложенного представляется, что создание национальной криптовалюты с единым эмиссионным центром невозможно из-за технических особенностей «эмиссии» криптовалют, основанных на технологии распределенных реестров», - говорит министр в письме к президенту, добавляя, что в системе военно-технического сотрудничества использование расчетов на распределенных реестрах может нести угрозы для конфиденциальности операций.​

В российском правительстве пока еще не пришли к единому мнению о том, что делать с криптовалютами — запрещать их оборот или разрешить, поставив в рамки госрегулирования. Банк России неоднократно предлагал запретить любой оборот цифровых денег. Регулятор считает, что криптовалютные операции несут за собой риски отмывания. Другая позиция отражена в законопроекте «О цифровых финансовых активах», который Минфин опубликовал в январе: в нем говорится, что гражданам можно будет покупать и продавать криптовалюты и токены через торговые площадки, брокеров, дилеров и форекс-дилеров, которые имеют специальные лицензии. По мнению ведомства, введение регулирования уведет рынок криптовалют в тень.