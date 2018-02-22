Последнее обновление: 22.02.2018 12:37

США согласовали поставку Швеции четырех установок Patriot

Госдепартамент США одобрил возможную поставку Швеции четырех противоракетных комплексов обороны Patriot.

По информации агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона, вместе с пусковыми установками предполагается поставить ракеты-перехватчики, радары и сопутствующее оборудование. Также американские специалисты окажут техническое содействие в развертывании и эксплуатации комплексов ПВО.

Общая сметная стоимость программы составляет 3,2 миллиарда долларов.

"Предлагаемая продажа этого оборудования и его (техническая) поддержка не изменят военный баланс сил в регионе", — говорится в сообщении.

Швеция не является членом НАТО, но закупает вооружение в основном у стран альянса, в том числе у США. В случае заключения контракта Швеция станет первой европейской страной, не входящей в североатлантический блок, которая примет на вооружение Patriot.

Ранее заинтересованность в покупке таких комплексов высказали Румыния и Польша, на что уже дано соответствующее одобрение госдепартамента США.

Комплекс Patriot является по некоторым характеристикам аналогом российских С-300 и С-400.

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