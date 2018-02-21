ЕС закрывает модернизацию пограничных пунктов на западе Украины

Европейский союз (ЕС) прекратил финансирование модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, отвечая на вопрос журналистов о прекращении финансирования ЕС модернизации КПП на границе с Украиной,.

"Соответствующее решение стало публичным вчера. Это очень негативный сигнал… Потому что когда мы говорим о прекращении сотрудничества с нашими партнерами из-за собственной несостоятельности, мы просто сами себя дискредитируем. Были проблемы, они связаны с Государственной фискальной службой. Будем искать выход из этой ситуации", - сказал Данилюк, которого цитирует УНИАН.

Министр также заявил, что видит необходимость передать строительство инфраструктурных проектов на украинской границе местным органам власти вместо Государственной фискальной службы.

"Фискальная служба не должна строить таможни. Это что — строительная компания? Это не является характерной функцией для фискальной службы. Они заинтересованы только с точки зрения своих интересов", - добавил Данилюк.

Проект по модернизации шести украинских КПП на восточной границе ЕС был основан в 2014 году. Проект был направлен на содействие интеграции украинской экономики со странами-соседями из ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.