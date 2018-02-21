Последнее обновление: 21.02.2018 18:03

Венесуэла проконсультирует РФ по вопросам запуска национальной криптовалюты

Министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа проводит в Москве консультации по национальной криптовалюте El Petro. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство Венесуэлы в Москве.

«Министр финансов Симон Серпа находится с визитом в Москве. Запланированы консультации в министерстве финансов России. Тема обсуждения – запуск криптовалюты El Petro», - сообщили в посольстве.

Продажа El Petro стартовала 20 февраля, в первый день пресейла было собрано $735 млн.

Как сообщвлось, президент Венесуэлы Николас Мадуро обязал нефтяную компанию PDVSA, нефтехимическую Pequiven и корпорацию CVG, добывающую полезные ископаемые, совершать часть сделок купли-продажи с использованием национальной криптовалюты.

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