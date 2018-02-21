Саудовская Аравия, Ирак и Нигерия в декабре увеличили экспорт нефти - JODI

Саудовская Аравия в декабре увеличила экспорт нефти на 0,4% - до 7,045 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 7,016 млн б/с в ноябре, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI. При этом показатель упал на 12,1% относительно декабря 2016 года.

Добыча нефти Саудовской Аравией в позапрошлом месяце повысилась на 0,9% - до 9,98 млн б/с с 9,891 млн б/с в ноябре, свидетельствуют данные JODI. В годовом выражении добыча уменьшилась на 4,6%.

Ирак повысил экспорт нефти в декабре на 2,4% относительно предыдущего месяца - до 3,839 млн б/с. К тому же месяцу 2016 года падение составило 5,2%. Добыча в стране незначительно выросла и составила 4,362 млн б/с, по сравнению с декабре 2016 года показатель уменьшился на 9,7%.

В Нигерии добыча выросла до 1,936 млн б/с с 1,611 млн б/с, в то время как экспорт поднялся до 1,905 млн б/с по сравнению с 1,598 млн б/с в ноябре.

Производство нефти в Венесуэле в декабре продолжило снижение шестой месяц подряд - до 1,621 млн б/с по сравнению с 1,837 млн б/с в ноябре.

Согласно предварительным оценкам JODI, в декабре США снизили добычу нефти до 9,283 млн б/с по сравнению c 10,038 млн б/с в предшествующий месяц. Рост в годовом выражении составил 5,8%.

Экспорт американской нефти увеличился до 1,667 млн б/с против 1,534 млн б/с в ноябре.