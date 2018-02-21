Закрытие сделки по покупке CEFC акций Роснефти задерживается на полгода

Закрытие сделки по покупке китайской CEFC 14,16 процента в Роснефти у швейцарского консорциума Glencore и Суверенного фонда Катара задерживается на полгода, следует из отчета Glencore.

В своем отчете Glencore сообщил, что ожидает закрытия сделки, которая подлежит одобрению регулирующих органов, в первом полугодии 2018 года.

CEFC договорилась о покупке 14,16 процента в Роснефти у Glencore и Суверенного фонда Катара за $9,1 миллиарда в сентябре прошлого года и собиралась закрыть сделку до конца 2017 года.

Один из кредиторов сделки - российский госбанк ВТБ, который предоставляет CEFC кредит на 5 миллиардов евро.

На втором этапе CEFC собиралась рефинансировать кредит у государственного банка развития Китая.