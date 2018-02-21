ООН приступила к разработке всемирного миграционного пакта

Все страны-члены ООН, кроме США, приступили к консультациям по разработке всеобъемлющего пакта по миграции и беженцам.

В этом документе предполагается прописать "безопасные, упорядоченные и зиждущиеся на правилах" стандарты миграции.

Переговоры планируется завершить до конца 2018 года.

"У нас нет выбора - принимать миграционные потоки или отвергать их. Они есть и возникают в мире повсеместно. Речь идет о том, чтобы найти всемирное решение для всемирного феномена", - заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак на открытии дебатов в Нью-Йорке вчера, 20 февраля.

США отказались от участия в переговорах. Они еще в январе заявили, что планы ООН несовместимы с их собственной миграционной политикой. Венгрия также рассматривала возможность отказа от участия в консультациях, но, в конце концов, передумала.

Консультации по всемирному миграционному пакту проводятся на основании постановления Генассамблеи ООН, которое было принято в сентябре 2016 года. Тогда 193 страны-члена ООН единогласно проголосовали в поддержку декларации о намерениях, предусматривающей усиление защиты беженцев и мигрантов, а также расширение поддержки тем государствам, которые принимают большинство беженцев.

В рамках разработки всемирного миграционного пакта запланировано шесть раундов переговоров - по одному в месяц до июля. Дипломаты надеются, что согласованный документ будет подписан на саммите в Марокко в декабре 2018 года.

13 января 2018 года ООН обратилась к странам-донорам с призывом активнее участвовать в программах по переселению и размещению беженцев, чтобы предотвратить массовую гибель людей, предоставляя им безопасные и легальные каналы поиска убежища.