Южная Корея подписала соглашение о свободной торговле с пятью странами

Южная Корея и страны Центральной Америки — Панама, Коста-Рика, Гондурас, Сальвадор и Никарагуа — подписали в среду соглашение о свободной торговле, предполагающее отмену тарифов на импорт более 95% товаров в течение следующих 10 лет, сообщает министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

По данным ведомства, в церемонии подписания документа приняли участие министр внешней торговли Коста-Рики Александер Мора, глава министерства экономики Республики Эль-Сальвадор Тарис Саломон Лопес Гузман, министр экономического развития Гондураса Арнальдо Кастильо, министр развития, промышленности и торговли Никарагуа Орландо Соло, заместитель министра торговли и промышленности Панамы Диана Салазар и министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Ким Хён Чжон.

Подписанный документ, "обсуждение которого началось в июне 2015 года и продолжалось два года и восемь месяцев, сформирует всеобъемлющее стратегическое партнерство между Южной Кореей и странами Центральной Америки", добавили в министерстве.

Соглашение о свободной торговле между Южной Кореей и странами Центральной Америки вступит в силу после одобрения документа парламентами каждой из стран-участников.

Южнокорейская сторона заинтересована в природных ресурсах, которые могут предложить Центральноамериканские страны. Последние же, в свою очередь, стремятся привлечь южнокорейские инвестиции и продвигать товары на южнокорейском рынке.

До настоящего времени Южная Корея имела соглашения о свободной торговле в этом регионе лишь с Чили, подписанное в 2003 году, с Перу (подписано в 2011 году) и с Колумбией (подписано в 2013 году). Правительство Южной Кореи ведет также переговоры о подписании аналогичных соглашений с Эквадором.