Последнее обновление: 20.02.2018 17:16

Центр военно-космической разведки НАТО откроют в Чехии

Центр военно-космической разведки будет создан в Чехии к 2020 году, главным образом для нужд НАТО, сообщила журналистам глава минобороны Карла Шлехтова.

"Новая система будет располагать огромными возможностями, предоставляя необходимую информацию в течение нескольких десятков минут. Это также станет доказательством того, что наши специалисты ни в чем не отстают от лучших профессионалов мира", - сказала Шлехтова.

Предполагается, что новый центр будет получать снимки как с государственных, так и с частных спутников и создавать из них реальную картину происходящего в том или ином районе мира. В первую очередь он будет использоваться для нужд НАТО и руководства чешского военного ведомства, но в случае необходимости, будет готов предоставить необходимую информацию также для медиков и пожарных.

Создание центра начнется в июле нынешнего года и должно завершиться к началу 2020 года. К работе в нем планируется привлечь высокопрофессиональных специалистов в области геопространственной информации, фотограмметрии, геоинформатики и спутниковой технологии.

Как заявил журналистам один из экспертов военной разведки, не пожелавший назвать свое имя, данные, полученные новым центром, могут существенно помочь участникам чешских зарубежных миссий, например, в Афганистане при подготовке и проведении акций в условиях сложной горной местности.

"Таким образом, мы технологически войдем в число мировых лидеров, подобной техникой и возможностями располагают лишь несколько государств в мире", — добавил эксперт.

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