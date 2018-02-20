Последнее обновление: 20.02.2018 17:16

В Дубае появятся виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати

Первые виллы, созданные с помощью технологии 3D-печати, появятся в Дубае в течение двух месяцев, сообщает издание Arabian Business.

Все необходимое оборудование и инструменты для создания такой виллы уже находятся в Дубае, сообщили в муниципалитете города-эмирата. Другие детали проекта не сообщаются.

К 2030 году 25% новых зданий в городе будут "напечатаны" с помощью этой современной технологии, что сократит расходы на строительство и уменьшит его временные сроки.

В феврале прошлого года один из стартапов, базирующихся в Дубае, также заявил о том, что построит первый в мире небоскрёб с помощью 3D-печати.

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