Саммит G-20 пройдет в 2019 году в Осаке

Местом проведения саммита "двадцатки" выбран город Осака, такое решение приняло сегодня правительство Японии.

На рассмотрении правительства находились города одноименной префектуры, включая и Осаку, а также префектура Айти и город Фукуока. Однако после того, как были взвешены все "за" и "против", выбор остановился на Осаке как городе с развитой инфраструктурой, готовом принять иностранных гостей.

В то же время сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы провести встречу министров финансов и глав банков стран двадцатки в Фукуоке.

Планируется, что саммит пройдет с конца июня по начало июля следующего года. Япония до сих пор еще ни разу не принимала у себя представителей стран G-20.