Катар не будет выходить из Совета сотрудничества Залива

Катар не собирается выходить из Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ), в который входят шесть стран региона, в том числе разорвавшие с ним дипотношения Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, заявил во вторник министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, выступая перед Меджлис аш-Шура (парламентом).

"Устроившие блокаду Катара хотели, чтобы он вышел из этой организации, чтобы создать другую структуру, но он не вышел. Катар продолжит работать в рамках Совета, пока он существует", - сказал министр.

При этом он заявил, что соседние страны нарушили все положения устава Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива, введя блокаду Катара.

По словам Аль-Тани, в настоящее время Доха укрепляет отношения с азиатскими странами, рассчитывая вступить в их региональные организации.

Между тем США не перестают прикладывать усилия для созыва встречи в Кэмп-Дэвиде с участием шести стран Персидского залива с целью урегулирования кризиса вокруг Катара.

"Сейчас нет никаких новых сценариев, кроме усилий США, все еще связанных с созывом встречи в Кэмп-Дэвиде. США контактируют с нами относительно предложений по решению кризиса", - сообщил Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани.

По его словам, Катар еще не получал приглашения на эту встречу, но, если оно поступит, примет его.

В июне прошлого года арабские страны, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн, разорвали дипотношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма. Для решения кризиса вокруг Катара США пытались организовать встречу лидеров шести стран Персидского залива, но им пока так и не удалось это сделать.