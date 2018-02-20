Последнее обновление: 20.02.2018 17:16

Жителя ФРГ оштрафовали на 208 тысяч евро за жульничество в магазине

Суд в Германии оштрафовал местного жителя на 208 тысяч евро за то, что тот пробил на кассе супермаркета телячью печень по цене фруктов, сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

Как пишет издание, инцидент произошел в декабре 2017 года в населенном пункте Ау-Хайдхаузен недалеко от Мюнхена. Мужчина завернул телячью печень в пакет с фруктами и таким образом пробил покупку по более низкой цене. Отмечается, что за месяц он совершил четыре аналогичные покупки.

Мотив своего поведения 58-летний мужчина объяснить не смог.

Издание сообщает, что суд при вынесении решения мотивировал столь высокий штраф тем, что заработная плата мужчины составляет 24 тысячи евро в месяц.

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