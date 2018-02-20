Производителей пива в РФ хотят заставить получать лицензию

Производителям и продавцам пива, а также иных солодовых напитков придется получать лицензии. Эти меры по поручению вице-премьера Александра Хлопонина Минфин зафиксирует в "дорожной карте" по развитию отрасли, говорится в протоколе правительственной комиссии, пишут "Известия", ссылаясь на документ. Государство усиливает контроль за рынком пива, что приведет к уходу с него "серых" компаний.

Проект новой "дорожной карты" на 2018–2019 годы уже подготовили в Минфине, по сведениям газеты. Из документа следует, что доклад в правительство по усилению контроля за пивной продукцией будет готов во 2-м квартале 2018 года.

На вопросы "Известий" о том, как реализация предложения о введении лицензирования может сказаться на рынке и как она отразится на ценах продукции в магазинах, в Минфине, Минпромторге, Минэкономразвития и РАРе не ответили. В Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупнейших федеральных ритейлеров) отказалась от комментариев по этому поводу.

Лицензирование всегда оборачивается дополнительными издержками для производителя, что ведет к удорожанию продукции, поскольку изготовители перекладывают часть расходов на покупателей. На цену повлияет также и сокращение предложения со стороны пивоваров. Небольшие заводы вряд ли станут работать по новым правилам, которые обернутся для них существенными затратами как на саму лицензию, так и на уплату акциза.