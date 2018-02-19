Нидерланды отвергли требование ЕК об увеличении бюджета ЕС после Brexit

Нидерланды решительно отвергли требование Еврокомиссии об увеличении бюджета Евросоюза.

"Нидерланды не могут согласиться на повышение своего брутто-взноса в бюджет ЕС. Менее крупный Евросоюз означает и менее крупный бюджет ЕС, поэтому долгосрочное финансовое планирование должно быть соответствующим образом скорректировано", - говорится в программном документе правительства в Гааге по вопросам финансирования ЕС, выдержки из которого приводит Suddeutsche Zeitung.

Главы государств и правительств стран ЕС 23 февраля впервые обсудят финансирование Евросоюза на период после Brexit в ходе неформального саммита в Брюсселе. Речь идет о периоде с 2021 по 2027 годы, передает "Немецкая волна". В ожидании этой встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель сегодня вечером примет в Берлине премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Еврокомиссия призвала к увеличению бюджета ЕС с 2021 года на фоне появления новых совместных обязанностей, таких как защита внешних границ ЕС и борьба с терроризмом. Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер в интервью газете Bild на прошлой неделе выразил мнение, что Германии из-за Brexit придется увеличить свой ежегодный взнос в ЕС минимум на 3-3,5 млрд евро.