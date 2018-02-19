МВФ ждет от Украины прогресса в реформах

Международный валютный фонд ждет от украинских властей принятия закона об антикоррупционном суде и “дополнительного прогресса” в реформах, предусмотренных $17,5-миллиардной программой, заявил постоянный представитель кредитора на Украине Йоста Люнгман.

Фонд с весны прошлого года задерживает выделение очередного транша финансовой помощи Украине, не выполняющей согласованный график проведения реформ, необходимых для обеспечения устойчивого роста экономики, укрепления госфинансов и искоренения коррупции.

“Сейчас важно, чтобы власть Украины обеспечила безотлагательное рассмотрение, в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об антикоррупционном суде”, - говорится в заявлении представителя МВФ по итогам недельных переговоров в Киеве экспертов фонда.

Спикер украинского парламента Андрей Парубий пообещал во время встречи с руководителем миссии МВФ на Украине Роном Ван Роденом на прошлой неделе, что закон будет принят до мая.

“При этом во время его рассмотрения в парламенте должны быть учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие с предусмотренными программой обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы”, - говорится в заявлении представителя МВФ.

Кроме того, МВФ напомнил об обязательстве правительства привести цены на газ для населения в соответствие с рыночным уровнем и проводить взвешенную фискальную политику.

“Должен также быть обеспечен дополнительный прогресс в остальных отсроченных мерах, необходимых для достижения поставленных программой целей, включая меры в энергетическом и налогово-бюджетном секторах”, - говорится в сообщении.

Киев рассчитывает получить в 2018 году около $2 миллиардов от ключевого кредитора, однако пока не определены сроки приезда специальной миссии для этих целей.

В прошлом году получила только один транш на сумму $1 миллиард вместо запланированной ежеквартальной финансовой помощи, из-за затягивания процесса создания антикоррупционного суда и регулирования тарифов.

По мере приближения к президентским и парламентским выборам, которые должны пройти в 2019 году, власти все менее настроены на принятие мер, которые могут болезненно ударить по населению или выявить коррупционеров среди чиновников и депутатов.