В России создали всемирную бесплатную сеть Wi-Fi на блокчейне

Ян Сепиашвили и Илья Яшин создали проект World Wi-Fi, который базируется на блокчейне Ethereum. Идея состоит в том, чтобы дать возможность людям пользоваться бесплатным интернетом почти в любой точке мира.

В системе будет три стороны: пользователь интернета, владелец роутера и рекламодатель. И каждый из них получит выгоду. Заработок будет приходить в токенах WeToken — их можно обменять на реальные деньги, криптовалюты или использовать для заказа рекламы в сети World Wi-Fi.

Люди, у которых дома есть роутер и подключение к интернету, смогут создать дополнительную открытую точку доступа и зарабатывать на том, что к его точке подключатся люди и просматривают рекламу. Рекламодатель в сети World Wi-Fi получает возможность показывать максимально подходящую рекламу — она отображается на устройстве при подключении к точке. Также через сеть можно собирать информацию о пользователях и следить за показателями успешности рекламных компаний, сообщает Hi-Tech Mail.Ru

Проект уже запущен в демоверсии в закрытом режиме, полноценный запуск запланирован на второй квартал 2018 года. На 18 марта 2018 года запланирован старт продаж токенов WeToken.