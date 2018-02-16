Румыния вооружится американскими ракетными комплексами HIMARS

Правительство Румынии утвердило законопроект о приобретении трех американских ракетных комплексов HIMARS, общая стоимость которых составляет 1,5 миллиарда евро. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства.

"Законопроект утвержден правительством в соответствии с принятой ранее Программой укрепления обороноспособности Национальной армии", - говорится в сообщении.

Руководство Министерства обороны Румынии решило приобрести американские ракетные комплексы HIMARS, поскольку они соответствуют стандартам НАТО.

Ранее Государственным департаментом США было принято решение о продаже Румынии ракетных комплексов HIMARS, которые находятся на вооружении в армии США с 2005 года. Такие же комплексы ранее приобрели Сингапур, Иордания и Объединенные Арабские Эмираты.