В аэропорту Мюнхена пассажирам помогает гуманоид

С февраля в терминале 2 мюнхенского аэропорта появился необычный работник – робот-гуманоид Джози Пеппер, который будет приветствовать пассажиров и предоставлять информацию о рейсах, магазинах и ресторанах.

Как сообщается на сайте авиагавани, 120-сантиметровая машина общается на английском языке. Она разработана компанией SoftBank Robotics и использует облачные технологии искусственного интеллекта Watson Internet of Things компании IBM.

"Мозг" Джози содержит высокопроизводительный процессор с WLAN-доступом к интернету. После того, как роботу задают вопрос, он соединяется с облачным сервисом, где речь обрабатывается, интерпретируется и связывается с данными об аэропорте. Отличительной чертой Джози является то, что она не просто воспроизводит заранее заготовленные тексты. Благодаря своей способности учиться, робот отвечает на каждый вопрос с индивидуальным подходом.

Встретить Джози Пеппер пассажиры могут в стерильной зоне терминала 2 в зале отправления шаттлов к зданию-сателлиту.

С помощью данной кампании в аэропорту хотят понять, как такого типа роботы воспринимаются пассажирами.