Польша выступила против поставок российского газа в ЕС в обход Украины

Польша выступает против строительства газопровода "Северный поток-2", потому что считает необходимым сохранить зависимость России от транзита газа через Украину. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире Польского радио.

"Прежде всего, это политический вопрос и вопрос больших, серьезных угроз, которые могут возникнуть в ситуации, если Nord Stream-2, то есть вторая нитка "Северного потока", будет построен", - сказал Моравецкий.

По его словам, Варшава не хочет, чтобы Россия получила возможность транспортировать газ в Европу в обход Украины.

"Это, прежде всего, потому, что сегодня все время несколько десятков миллиардов кубометров газа Россия должна отправлять в Западную Европу через Украину. Россия поставляет около 180-185 миллиардов кубометров газа и примерно в трети этого объема, а в отдельные годы значительно больше, она была зависима от Украины", - сказал Моравецкий.

Премьер считает, что зависимость от украинского транзита сдерживает Россию от "агрессивных действий".

"В связи с этим ее агрессивные действия на Донбассе, то есть в восточной части Украины, сдерживаются в определенной степени риском того, что было бы, если бы с газопроводом случилось что-то нехорошее", - заявил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщал, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.