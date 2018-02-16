Bloomberg назвал десятку самых «несчастных» экономик мира

Bloomberg представил новую версию рейтинга самых «несчастных» экономик мира — его возглавила Венесуэла. В этом году в рейтинг, формируемый на прогнозах по инфляции и безработице на будущий год, вошли 66 стран.

Индекс «несчастья» Венесуэлы равняется 1872 пунктам, страна признается агентством самой худшей экономикой мира четвертый год подряд. Причем в 2018 году ситуация в Венесуэле станет хуже как минимум в три раза, прогнозирует Bloomberg, так как в 2017 году Венесуэла набрала 499,7 пункта.

Второе место в рейтинге в 2018 году заняла Южная Африка (1833,1 пункта), далее идут: Аргентина (1827,1 пункта), Египет (1826,4 пункта), Греция и Турция (по 1820,6 пункта), Украина (1817,8 пункта), Испания (1817,3 пункта), Бразилия (1815,8 пункта) и Саудовская Аравия (1815,4 пункта).

Украина выросла в рейтинге до седьмой позиции с пятой; Испания сохранила за собой восьмое место; Египет, несмотря на невысокое четвертое место, тоже демонстрирует позитивную динамику: в рейтинге на 2017 год Египет занимал второе место.

Статус наименее «несчастной» экономики мира заполучил Таиланд, следом за ним идет Сингапур.

«Индекс «несчастья» страны основывается на вековом представлении о том, что низкая инфляция и безработица являются показателями того, насколько хорошо живется резидентам экономики», - пишет Bloomberg. В то же время постоянно низкие цены могут быть признаком плохого спроса, а слишком низкая безработица вредит работникам, которые хотят получше трудоустроиться.

Результаты отражают прогноз по мировой экономике, который остается в целом позитивным: в 2018 году ожидается рост мировой экономики на 3,7%.

Как отмечает Bloomberg, наилучшую динамику роста в рейтинге показала Мексика, приблизившаяся на 16 позиций к статусу наименее «несчастной» страны, Румыния, наоборот, опустилась на 16 мест, заняв 34-ю позицию.