Новые власти ЮАР могут ускорить реализацию ключевых реформ в стране - S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings не намерено менять рейтинги ЮАР после смены президента страны.

Как говорится в заявлении S&P, новые власти могут обеспечить доверие и ускорить реализацию уже начатых ключевых реформ.

Тем не менее С.Рамафозе и его администрации потребуется время на то, чтобы разработать и осуществить меры для усиления экономического роста и стабилизации государственных финансов с учетом имеющихся в стране структурных и институциональных проблем, отмечают эксперты агентства.

Долгосрочный рейтинг ЮАР в иностранной валюте по шкале S&P находится на уровне "BB/стабильный", в национальной валюте - на уровне "BB+/стабильный". Краткосрочные рейтинги ЮАР в иностранной и национальной валюте находятся на уровне "B".

Как сообщалось, в четверг парламент ЮАР поддержал кандидатуру председателя партии Африканский национальный конгресс (АНК) Сирила Рамафозы на пост президента страны. Ранее президент ЮАР Джейкоб Зума ушел в отставку после девяти лет пребывания в должности. 75-летний Дж.Зума занимал пост президента ЮАР с 2009 года.