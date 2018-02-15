Британия усилит свое присутствие в командной структуре НАТО

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в Брюсселе заверил своих коллег из стран НАТО в том, что Великобритания останется предана интересам альянса и после Brexit и увеличит свое присутствие в командной структуре НАТО.

"Мистер Уильямсон сигнализировал, что Великобритания будет выполнять свои обязательства, в том числе увеличит примерно на 100 человек наш штат в модернизированной командной структуре НАТО. Точное число будет определено в ходе дальнейшей работы с настоящего момента до саммита НАТО. Это будет способствовать тому, чтобы НАТО была готова реагировать на вызовы в сфере безопасности — как нынешние, так и будущие", - говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

"Сегодня НАТО обсудит ряд проблем, в том числе распределение ответственности, сотрудничество с ЕС и усилия по модернизации альянса. Министры обороны примут решение касательно имплементации структуры, которая предусматривает предложения по созданию нового командования по атлантическому региону и командования по совершенствованию передвижения военных сил в Европе", - заявил в преддверии встречи Уильямсон.

Также Уильямсон отметил, что в ходе двухдневного саммита министры обороны стран НАТО обсудят меры по усилению обороноспособности альянса.

"Министр обороны приветствовал прибытие датских сил в Эстонию и объявление Франции о том, что она с 2019 года вернется (в Эстонию), чтобы поддержать силы под руководством Великобритании", — отмечается в сообщении министерства.