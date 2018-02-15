McDonald’s уберет чизбургеры из детского меню

McDonald’s намерена исключить чизбургеры из детского меню - в составе детского меню Happy Meal останутся только гамбургеры или наггетсы. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что компания хочет сделать детское меню Happy Meal более здоровым и сбалансированным, сократив содержание сахара и насыщенных жиров. Планируется, что общая калорийность меню не превысит 600 ккал.

Такие нововведения уже в этом году появятся на территории США. А до конца 2022 года они будут реализованы еще в 120 странах.

McDonald’s - вторая по величине в мире сеть ресторанов быстрого питания. Сеть объединяет свыше 37 тыс. ресторанов, которые обслуживает свыше 70 млн клиентов в более чем 120 странах.