BMW построит в России завод полного цикла

Немецкий автоконцерн BMW подал заявку на заключение специального инвестиционного контракта на строительство в Калининградской области своего завода полного цикла, сообщили в Минпромторге России.

BMW собирает машины 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6 на площадке калининградского "Автотора" с 1999 года. Переговоры о заводе в формате совместного производства стороны вели с 2012 года, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей были приостановлены. На рубеже 2016-2017 годов они вернулись в активную стадию и "Автотор" надеялся уже в 2017 году подписать соглашение о строительстве на своей площадке завода.

Между тем еще в декабре глава Минпромторга Денис Мантуров говорил журналистам, что BMW ведет переговоры о возведении завода с тремя регионами: Московской областью, Санкт-Петербургом и Калининградом.

Сам автоконцерн обещал принять окончательное решение по поводу производства в России в первом полугодии 2018 года. Гендиректор "BMW Group Россия" Максимилиан Келльнер оценивал объем вложений в сумму более 50 миллионов евро. В начале января 2018 года стало известно, что немецкий автоконцерн в декабре зарегистрировал дочернюю компанию в Калининграде — ООО "БМВ Русланд Аутомотив".