ЕК обвинила Facebook и Twitter в недостаточной защите прав пользователей

Платформы Facebook и Twitter в недостаточной степени исполняют правила ЕС по защите прав пользователей, сообщило агентство DPA со ссылкой на документ Еврокомиссии.

ЕК вменяет в вину Twitter то, что компания изменяет общие условия использования платформы без уведомления об этом пользователей. Помимо этого, Facebook и Twitter без ведома пользователей удаляют загруженный контент, пишет газета Zeit.

Издание отмечает, что ответственность за защиту интересов пользователей лежит на странах-членах ЕС, и лишь они могут накладывать соответствующие штрафы.

В конце мая вступает в силу новый регламент защиты персональных данных в ЕС GDPR (General Data Privacy Regulations). Среди прочего новый регламент обязывает компании устанавливать ориентированные на потребителя настройки защиты персональных данных. Facebook уже объявил, что переработает свое предложение для Европы в соответствии с новыми требованиями, пишет газета.