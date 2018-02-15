Литва на год запретила трансляцию российского телеканала

Литовская комиссия по радио и телевидению 14 февраля запретила ретрансляции в стране программ российского телеканала РТР-Планета сроком на один год.

За прошедший год в передачах российского канала регулятор зафиксировал три эпизода, которые расценены как подстрекательство к войне и разжигание ненависти.

"В эфире РТР-Планеты звучали угрозы в адрес США, призывы восстановить СССР со всеми бывшими территориями, а также оккупировать страны Балтии, указывает комиссия", - отмечается в сообщении.

По аналогичной причине ретрансляции в Литве телеканала РТР-Планета запрещались уже дважды - в 2015-м и в 2016 годах.