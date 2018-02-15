В КНР выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4

Первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4 зарегистрирован в Китае, говорится в сообщении на сайте Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР.

"Государственный комитет по делам здравоохранения и планового деторождения КНР 13 февраля 2018 года зарегистрировал первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H7N4. Заразившейся оказалась 68-летняя женщина, проживающая в уезде Лиян округа Чанчжоу в провинции Цзянсу", - сообщило ведомство.

Отмечается, что в конце декабря прошлого года женщина вступала в контакт с живой птицей, после чего 25 декабря прошлого года у нее появились симптомы простудного заболевания. 1 января этого года она поступила в больницу, где ей поставили диагноз – тяжелая пневмония, 22 января женщина была выписана из медучреждения.

Анализы женщины были направлены в центр по контролю и профилактике заболеваний, специалисты которого и выявили, что женщина инфицирована вирусом H7N4. После этого местные эпидемиологи привели соответствующие проверки и исследования, были проверены 28 человек, вступавших в контакт с заболевшей, у них заражения не выявлено.

Специалисты рекомендуют всем жителям провинции избегать контактов как с живой, так и с мертвой птицей, не покупать мясо птицы и яйца на уличных рынках и в местах, не прошедших необходимую санитарную сертификацию.

Наиболее частой форма вируса птичьего гриппа в Китае является H7N9, от которого с 2013 года скончались не менее 600 человек.