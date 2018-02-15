Польша намерена построить собственный газопровод

Польское руководство всерьез намерено осуществить проект собственного балтийского газопровода Baltic Pipe – в пику "Северному потоку — 2". Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Польская партия "Право и справедливость" решила возродить проект Baltic Pipe и подключиться через него к норвежской газовой сети. По данным пресс-релизов, еще в конце прошлого года польская государственная нефтегазовая компания PGNiG на 15 лет зарезервировала мощности газопровода на сумму более двух миллиардов долларов. Предполагается, что польский проект с ежегодной пропускной способностью 10 миллиардов кубометров в год начнет свою работу в 2022 году.

Окончательное решение по данному проекту будет принято в 2018 году.

Польша активно выступает против строительства российского "Северного потока — 2". Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал руководство США распространить американские санкции на реализацию данного проекта. Кроме того, он заявил, что европейские компании, участвующие в строительстве газопровода, необходимо оштрафовать.

"Северный поток —2" — проект стоимостью 9,5 миллиарда евро, предполагающий строительство двух ниток трубопровода через Балтийское море от побережья России до Германии. Общая мощность магистрали составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".

Против строительства "Северного потока —2" выступает Украина, Польша, США и ряд других стран.