Македония подготовила проект договора с Грецией о названии страны

Власти Македонии подготовили проект договора с Грецией по спорному вопросу названия бывшей югославской республики, переговоры о котором ведутся в рамках ООН, сообщил премьер-министр Зоран Заев.

Афины и Скопье намерены в ближайшие месяцы разрешить спор вокруг наименования "Македония", который мешает Республике Македония вступить в НАТО и ЕС. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства.

"Одна из возможностей — проект международного договора, соглашения между двумя государствами, которое, надеемся, будет утверждено парламентом. Но мы должны не забывать о том, что разговоры, которые ведутся на уровне министров или премьеров включают и (спецпредставителя ООН Мэтью – ред.) Нимица, потому что процесс идет под руководством ООН через спецпредставителя и в итоге должен получить юридическое и формальное подтверждение ООН", — цитирует агентство МИА Заева.

Он добавил, что любое новое название Македонии с включенным географическим определением предстоит утвердить гражданам республики на референдуме.

Накануне МИД Греции заявил, что очередной раунд переговоров министров иностранных дел Греции Никоса Котзиаса и бывшей югославской республики Македонии Николы Димитрова при участии спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица прошел конструктивно и диалог будет продолжен. В минувший понедельник состоялась двусторонняя встреча министров, во вторник — с участием Нимица. Ожидается, что в следующий раз Котзиас и Димитров встретятся 15-16 февраля в Софии.

Сейчас Республику Македонию под ее конституционным названием признают более 120 стран мира. В ООН и международные организации страна входит под временным названием "Бывшая югославская республика Македония".