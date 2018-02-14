Газпром подал новый иск в арбитраж к немецкой Uniper

Газпром подал иск в арбитражный суд к немецкой Uniper с требованием пересмотра начиная с 1 февраля 2018 года цены на газ, сказал Рейтер представитель Газпрома Сергей Куприянов.

Компания Газпром экспорт направила в компанию Uniper уведомление о начале арбитражного разбирательства, подтвердило экспортное крыло Газпрома.

Обращение в арбитраж для разрешения контрактного спора является стандартной практикой, предусмотренной в таких контрактах, сказал Куприянов.

В 2016 году Uniper, являвшаяся тогда электроэнергетическим подразделением немецкого E.ON, и Газпром прекратили арбитражные разбирательства, подписав соглашение об адаптации ценовых условий действующих контрактов на поставку природного газа в ближайшие годы.

Ранее Интерфакс сообщил, что договоренность на “ближайшие годы” охватывала только 2016 и 2017 годы.