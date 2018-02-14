Последнее обновление: 14.02.2018 17:43

Латвийский банк подозревают в нарушении санкционного режима против КНДР

В Латвии расследуют причастность местного банка ABLV к нарушению санкционного режима против Северной Кореи. Об этом сказал в комментарии министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич после переговоров с южнокорейской коллегой в Сеуле.

"Мы работаем над этим расследованием. Однако до его окончания я не могу рассказывать все подробности", - сказал Ринкевичс.

Он добавил, что в этом вопросе Латвия сотрудничает с правительством США.

Расследование было начато из-за наложения санкций США на латвийский банк ABLV вследствие его финансовых транзакций с южнокорейскими компаниями, которые включены в санкционный список Совета Безопасности ООН.

Согласно расследованию "Голоса Америки", такие финансовые транзакции помогли КНДР, в частности, нелегально закупать детали для ее системы баллистических ракет.

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