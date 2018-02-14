Последнее обновление: 14.02.2018 17:43

В Таиланде готовят единую базу данных о находящихся в стране иностранцах

Министерство внутренних дел Таиланда и иммиграционная полиция получили приказ срочно закончить подготовку и ввести в действие единую базу данных о въезде и выезде иностранных граждан, говорится в заявлении правительства, с которым выступил в среду заместитель пресс-секретаря кабинета министров Конгчип Тантраванит.

Приказ издал вице-премьер Таиланда по вопросам национальной безопасности генерал Правит Вонгсуван в целях предотвращения противоправной деятельности иностранных граждан на территории королевства. Приказом определены сроки окончания подготовки и введения единой централизованной базы данных: шесть месяцев со дня выхода приказа, говорится в заявлении.

"Эта мера необходима: прибытие в страну каждого иностранца, его отбытие из страны и место проживания в стране должны контролироваться ради предотвращения угроз национальной безопасности страны, исходящих, прежде всего, от международной преступности, иностранной мафии и международного терроризма", — заявил заместитель пресс-секретаря.

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