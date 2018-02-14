Чистый убыток Uber за 2017 год составил почти $4,5 миллиарда

Компания Uber Technologies Inc. завершила IV квартал 2017 г. с чистым убытком в $1,1 млрд.

Как пишет газета The Wall Street Journal, выручка компании в октябре-декабре выросла на 12% до $2,26 млрд.

Валовой объем заказов Uber, включая сервисы по доставке еды и перевозке грузов, в октябре-декабре увеличился на 14% по сравнению с предыдущим кварталом до $11,06 млрд. Этот показатель примерно на 60% выше уровня за тот же период 2016 г.

По итогам всего 2017 г. чистый убыток Uber составил $4,46 млрд, выручка – $7,36 млрд.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с персональным водителем. Компания оказывает услуги более чем в 600 городах в 77 странах, в том числе в 16 населенных пунктах России.

В июле 2017 г. «Яндекс» объявил, что договорился о слиянии своего сервиса такси с бизнесом Uber в России, Казахстане, Азербайджане, Армении, Белоруссии и Грузии. Сделка была закрыта 7 февраля 2018 г.