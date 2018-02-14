Последнее обновление: 14.02.2018 11:01

В Китае построят первую в Азии зону для тестирования беспилотных кораблей

В городе Чжухай (провинция Гуандун, КНР) уже начато строительство первой в Азии зоны площадью 225 кв. морских миль (771 кв. км) для тестирования беспилотных кораблей.

Инфраструктура включительно с коммуникационными сетями и навигационными локаторами будет построена на окрестных островах для того, чтобы обеспечить реалистичную испытательную среду, которая позволит тестировать суда различных типов, сообщает формационное агентство China.org.cn.

Ожидается, что построенный комплекс станет основным местом для испытания беспилотных кораблей в Китае.

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