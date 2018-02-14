Страны НАТО увеличивают расходы на оборону

НАТО стремиться избежать ослабления альянса вследствие решения Евросоюза о создании европейского оборонительного союза.

Генсек организации Йенс Столтенберг приветствовал действия ЕС, пока они остаются "дополнительными" по отношению к усилиям НАТО в этой сфере, и если они не приведут к созданию параллельных конкурирующих структур. Действия Евросоюза в сфере обороны могут привести и к усилению НАТО, заметил Столтенберг во вторник, 13 февраля, накануне встречи министров обороны стран альянса в Брюсселе. Но в результате не должно получиться так, что при наращивании военного потенциала у стран альянса наряду со списком НАТО появится отдельный список ЕС, сказал он.

Столтенберг также приветствовал планы углубления сотрудничества европейских компаний, производящих военную технику, поскольку они в интересах всех членов НАТО. По его мнению, европейский проект PESCO ("постоянное структурное сотрудничество" - Permanent Structured Cooperation) будет противодействовать раздробленности европейской оборонной промышленности, что поможет увеличить ее мощности при сокращении расходов.

Требования США к странам НАТО увеличить расходы на оборону дают первые результаты, сообщил Столтенберг. По его словам, в текущем году уже восемь стран альянса будут тратить 2 процента ВВП на оборону, и, по последним прогнозам, число таких стран возрастет до 15 к 2024 году. В 2014 году только в трех государствах альянса оборонный бюджет превышал 2 процента ВВП.

После прихода к власти президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы все страны НАТО, начиная с 2024 года, тратили на оборону не менее 2 процентов ВВП.

Правительство Германии по-своему интерпретирует требования НАТО в этой сфере, отмечает агентство dpa. В Берлине считают, что речь идет о том, чтобы двигаться в направлении отметки в два процента. Поэтому Германия не вошла в число 15 стран, которые заявили о намерении увеличить военные расходы до 2 процентов. В 2018 году бюджет минобороны ФРГ составит не более 1,24 процента ВВП (1,2% в прошлом году). Расходы на оборону будут одной из тем дискуссий на встрече министров стран НАТО в Брюсселе в среду, 14 февраля..