Последнее обновление: 13.02.2018 17:51

Экс-президента Гватемалы задержали по делу о коррупции

Экс-президент Гватемалы Альваро Колом был задержан во вторник утром по делу о коррупции при реализации транспортного проекта.

По сообщению прокуратуры Гватемалы, с раннего утра проводятся обыски в 14 местах, где проживают подозреваемые по этому делу. Вместе с Коломом были задержаны бывшие министры финансов, МВД и обороны страны, уточняет портал Hora.

Проект Transurbano реализовывался с 2010 года и предполагал освобождение от налогов и выдачу субсидий компаниям общественного транспорта, отобранным для обслуживания 109 маршрутов в столице страны. В 2015 году контрольное управление Гватемалы обнаружило серьезные финансовые нарушения в ходе реализации проекта.

Колом был президентом страны с 2008 по 2012 годы.

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