«Победа» отказалась от полетов в Минск из-за высоких тарифов

Авиакомпания «Победа», которая планировала в этом году открыть рейс из Санкт-Петербурга в Минск, отказалась от полетов в белорусскую столицу, не сумев договориться о тарифах на обслуживание в аэропорту, сказал РБК источник, близкий к руководству компании.

Представитель «Победы» подтвердил эту информацию.

«Победа» не первый раз пытается начать полеты в Беларусь. С Минска авиакомпания хотела начать свои заграничные полеты в 2015 году. Но тогда белорусский национальный перевозчик «Белавиа» не согласовал тарифы, и аккредитацию белорусских властей российской авиакомпании получить не удалось.

В конце 2017 года «Победа» вновь попыталась договориться о полетах в Минск. В ноябре авиакомпания подала заявку на полеты в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга. 23 ноября 2017 года она получила допуск Межведомственной комиссии, а аккредитацию белорусских авиавластей — 25 декабря 2017 года, говорит представитель «Победы».

Но по словам сотрудника пресс-службы авиакомпании, аэропорт Минска предложил российскому перевозчику тарифы для нерезидентов, номинированные в евро. Они существенно выше, чем для резидентов. 1 февраля «Победа» обратилась с письмом к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой урегулировать ситуацию (письмо есть в распоряжении РБК). В письме авиакомпания указывает, что белорусские авиакомпании обслуживаются в российских аэропортах на таких же условиях, как и российские перевозчики.

Уполномоченный сотрудник «Победы» ездил в Минск для встречи с руководством аэропорта, но договориться не удалось, говорит источник.

«Была встреча с единственным представителем «Победы», которому объяснили, что их тарифы ничем не отличаются от тарифов «Аэрофлота», Utair и «Ямала». Это три авиакомпании российские, которые на регулярной основе совершают рейсы (в аэропорт «Минск»). Никаких специальных тарифов, завышенных нет», - заявлял журналистам гендиректор «Национального аэропорта Минск» Дмитрий Меликян на прошлой неделе (цитата по газете «Беларусь Сегодня»).

«Utair оплачивает все сборы в Национальном аэропорту Минск по установленным тарифам для иностранных компаний», - сообщил представитель авиакомпании.

Но источник в авиакомпании «Победа» заявляет, что переговоры с аэропортом Минска не будут возобновлены до тех пор, пока не будут созданы «равные условия по стоимости обслуживания для российских и белорусских перевозчиков».

«Сейчас в авиакомпании поставлены под сомнение полеты «Победы» в Гомель, которые уже согласованы и запланированы», - говорит собеседник.

Сейчас из Санкт-Петербурга в Минск летают «Белавиа» и S7, согласно данным аэропорта Пулково. Из Москвы в столицу Беларуси рейсы совершают «Аэрофлот» и Utair.

С февраля кроме «Победы» из Санкт-Петербурга в Минск должна была начать полеты «Нордавиа». Источник в «Победе» говорит, что руководство лоукостера планирует обратиться к «Нордавиа» и другим перевозчикам с просьбой поддержать позицию о равных условиях для белорусских и российских авиакомпаний.