Последнее обновление: 13.02.2018 17:51

Китай создаст глобальную сеть "больших данных" для изучения Земли

Китайская Народная Республика создаст глобальную сеть "больших данных" (Big Data) для изучения Земли и поддержки исследований изменений климата, а также прогнозирования стихийных бедствий.

Как сообщает информационное агентство China.org.cn, участие в проекте примут более 1200 ученых из 130 заведений со всего мира, сеть охватит более 10 сфер исследований - от океанологии метеорологии.

Предусмотрено, что единая глобальная сеть "больших данных" о Земле станет центральным элементом проекта китайской Академии наук по созданию международной системы экологических исследований. Эту систему используют как в Китае, так и в странах, которые станут участницами инициативы "Один пояс - один путь".

Отмечается, что китайские ученые в течение десятилетий собирали информацию о Земле и обладают большими объемами данных о ней.

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