Последнее обновление: 13.02.2018 11:37

Honda отзовет из Китая более трехсот тысяч автомобилей

Японский автопроизводитель Honda Motor совместно с китайской компанией-партнером Dongfeng Motor Group отзовет с китайского рынка порядка 350 тысяч автомобилей в связи с жалобами автовладельцев, которые не удовлетворены работой двигателя в зимний период, сообщает Центральное телевидение КНР.

Отзыву подлежат автомобили моделей CR-V и Civic, оборудованные турбодвигателем объемом 1,5 литра. Годы выпуска автомобилей, подлежащих отзыву, не указываются.

Компания намерена отозвать все соответствующие автомобили и решить проблему скопления необычного количества несгоревшего топлива в масляном поддоне картера двигателя. Многие автовладельцы написали жалобы, что по этой причине в салоне автомобиля появляется сильный устойчивый запах топлива, а также регулярно загорается сигнальная лампочка "проверить двигатель".

Honda и Dongfeng планируют устранить проблему путем оптимизации программного обеспечения, регулирующего процесс впрыскивания бензина в двигатель.

По сведениям автопроизводителя, к настоящему моменту не поступало сообщений о ДТП, связанных с упомянутой неисправностью. Утверждается, что она никак не отражается на работе двигателя или автомобиля в целом.

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