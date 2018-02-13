Последнее обновление: 13.02.2018 11:37

Венесуэлу временно лишили голоса в ООН из-за долгов

Венесуэла в понедельник временно лишилась права голоса в рамках Генеральной ассамблеи ООН из-за накопившихся долгов, сообщает канал NTN24 со ссылкой на саму организацию.

Нормы ООН устанавливают, что право голоса страны временно приостанавливается в случае неуплаты ею положенного взноса в бюджет организации. По состоянию на конец января этого года к таким должникам, кроме Венесуэлы, относились еще семь стран — ЦАР, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Ливия, Суринам и Йемен.

В случае Венесуэлы подобная ситуация происходит не первый раз: в 2017 году она уже лишалась права голоса, однако после этого произвела платеж, и данная мера была отменена.

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