Последнее обновление: 13.02.2018 11:37

США намерены направить в Европу в 2019 г военную технику на $1,3 млрд

США рассчитывают перебросить в Европу в 2019 году военную технику на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов в рамках своей Европейской инициативы сдерживания, сообщил в понедельник замглавы управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС США Дэвис Уэлш.

Представленный администрацией бюджетный план на 2019 финансовый год предусматривает переброску в Европу "40 танков Abrams на сумму 455 миллионов долларов, 62 ракету MSE на 250 миллионов долларов, 66 многоцелевых бронетранспортеров AMPV на 230 миллионов долларов, 61 бронемашину пехоты Bradley, а также ракеты HIMARS на 171 миллион долларов", - сказал Уэлш на брифинге.

Он не уточнил, куда именно будет направлена данная техника. Также Уэлш подчеркнул, что это приблизительные цифры.

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