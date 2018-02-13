Последнее обновление: 13.02.2018 11:37

Президенту ЮАР дали 48 часов на отставку

Члены правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" (АНК) дали президенту страны Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы уйти в отставку. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщает телеканал SABC.

Джейкоб Зума занимает пост президента ЮАР с 2009 года. В начале февраля сообщалось, что его послание к нации отложено на неопределенный срок на фоне обвинений президента в коррупции.

В конце 2017 года новым лидером АНК стал Сирил Рамапоса, который считается главой внутрипартийной оппозиции Зуме. В СМИ появлялись сообщения о том, что Зума и Рамапоса ведут переговоры о передаче власти.

Активисты АНК грозились организовать забастовку, если Зума не уйдет в отставку. Представители президента ситуацию пока не комментируют.

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