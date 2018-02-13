В Таиланде запретили банкам операции с криптовалютами

Банк Таиланда запретил финансовым организациям любые операции с криптовалютой.

Таиландским банкам запрещено инвестировать в криптовалюту, продавать ее, а также создавать соответствующие платформы для торговли и совершать обменные операции. Также запрещается выдавать кредиты своим клиентам с целью покупки цифровых денег, рекомендовать клиентам использовать криптовалюту в качестве инвестиционного инструмента, сообщает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

Запрет объяснятся тем, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма и отмывания денег в теневой экономике.