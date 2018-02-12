Puma ждет продолжения роста прибыли в 2018-м году после хорошего окончания 2017-го

Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и инвентаря Puma сообщил в понедельник, что ждет роста операционной прибыли еще на треть в 2018 году и увеличения продаж на 10 процентов.

Компания также представила хороший отчёт за четвертый квартал - спрос на обувь обеспечил рост продаж и прибыли.

В последние годы Puma, все еще уступающая другой немецкой компании - Adidas и лидеру рынка Nike, смогла улучшить показатели, сделав ставку на футбол, бег и автоспорт. Также на руку компании сыграл выпуск товаров для женщин в сотрудничестве со звездами, например певицей Рианной.

Квартальная прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) более чем удвоилась в четвертом квартале, достигнув 30 миллионов евро ($37,8 миллиона). Скорректированный показатель продаж вырос на 14,5 процента до 1,04 миллиарда евро, совпав с усредненным прогнозом опрошенных Рейтер аналитиков.

Рост скорректированного показателя продаж в подразделении, занимающемся обувью, составил 19 процентов. Лучшие темпы роста продемонстрировал регион Европа, Ближний Восток и Африка - 18,5 процента.

Puma ждет EBIT между 305 и 325 миллионами евро в 2018 году против 245 миллионов евро в 2017 году.